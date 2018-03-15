Владимир Путин простился с Олегом Табаковым

Президент пришел проститься с народным артистом СССР Олегом Табаковым.

Владимир Путин возложил бордовые розы к гробу, подошел к родным великого актера и выразил им соболезнования.

Ранее глава государства направил телеграмму с соболезнованиями, где назвал Табакова "выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком".

Табаков "всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников", - отметил в телеграмме президент. "Его уход - огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", - подчеркнул он.

Церемония прощания проходит в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, который возглавлял Табаков. Актер скончался 12 марта в Москве в возрасте 82 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.