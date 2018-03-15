Владимир Путин рассказал о вреде пива

Президент России старается поменьше пить пиво. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью для фильма Андрея Кондрашова.

"Пиво я люблю, но стараюсь пить поменьше. Потому что от него "биербаух", - объяснил глава государства, вспоминая о работе в Дрездене.

"Появляется пивной живот", - уточнил Владимир Путин.

В ресторане "Амтор" хорошо помнят президента. Там он заказывал свое любимое - "Радебергер", тогда оно было дефицитным.

"Он здесь бывал не ежедневно, тогда его еще никто не знал", - поделился воспоминаниями бармен.

"Многие гости приходят специально и спрашивают, где сидел Путин и что брал", - заметил он и даже показал "уголок Путина" с его фотографиями.

"В этом баре вас до сих пор ждут", - сказал Кондрашов президенту.

"Я заеду как-нибудь, если сложится, с удовольствием заеду", - обещал глава государства.

"И там точно кружку Раденбергера выпью", - добавил он.

"Кстати говоря, мне Ангела (Меркель - канцлер ФРГ) время от времени несколько бутылочек Радебергера... если приезжаю, она всегда спрашивает: чего тебе приготовить, а потом говорит - знаю, Радебергер", - рассказал Путин.