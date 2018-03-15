Во Франции выдали ордер на арест сестры саудовского наследного принца

Франция выдала ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Дама подозревается в том, что приказала телохранителю избить французского гражданина, сообщает журнал Le Point.

По версии следствия, в сентябре 2016 года парижский специалист проводил оценочные работы в фешенебельном особняке вблизи Триумфальной арки. Эксперт сделал несколько снимков. В это время там находилась на отдыхе саудовская принцесса, посчитавшая, что ее тайно фотографирует папарацци. Один их охранников с оружием набросился на француза и стал его избивать.

Лишь спустя несколько часов специалист смог покинуть отель. Француз заявил в полиции, что его ударили в лицо, связали, а затем заставили просить прощения у принцессы и целовать ей ноги.

В октябре 2016 года телохранителю было предъявлено обвинение в вооруженном насилии и угрозе смертью.