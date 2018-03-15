Волонтеры создадут личный дневник ХХ века

В работе проекта принимают участие более пятисот волонтеров, а сам сайт уже содержит 900 загруженных дневников, более 270 000 подневных записей. Впрочем, цифры меняются, поскольку ежедневно сюда стекаются десятки новых рукописей. Зачастую обнаруженных потомками ушедших авторов где-нибудь на старых антресолях или совсем чужими людьми - на развалинах сносимого дома. Из этих человеческих документов складывается пазл нашей общей жизни. Атрибутировать эти находки, сделать их доступными для всеобщего чтения, наконец, ввести как исторический источник в научный оборот - задача сайта.

В Петербурге, в библиотеке "Ржевская" организаторы представили волонтерам дневник 15-летнего мальчика Васи Маклатова, который он вел в 1926 году, находясь в Морозовском доме-изоляторе (так назывался интернат для детей-инвалидов, куда Вася попал из-за ампутации ноги). Сайту эту тетрадку с детскими рисунками передала дочь автора, проживающая в Северодвинске. В дневнике Вася, например, рассказывает про свою учительницу математики, которая преподавала в доме-изоляторе, будучи ссыльной. Он пишет, что научился у нее: умножать пятизначное число на пятизначное в уме и через две минуты давал готовый ответ, который дети проверяли, умножая столбком.

Несколько волонтеров сорок минут набирают текст на свои ноутбуки. Потом, объединив их в один сводный лист, дневник, как водится, читают вслух и обсуждают. У "Прожито" - удобные инструменты пользования: можно читать дневники по авторам, можно - всех авторов по конкретному дню, можно забить в поисковике нужное слово и обнаружить все фрагменты с его употреблением. "Это стало для нас неожиданностью, но к нам нередко обращаются сценаристы, режиссеры и учителя, - рассказывает основатель проекта Миша Мельниченко. - По дневникам ставят документальные спектакли. И используют как материал на уроках истории". "У нас в библиотеке хранится порядка 4000 дневников, - рассказывает сотрудник библиотеки имени Гоголя Елена Саляева, - уже опубликованных мелкими издательствами, они тоже ждут своей очереди на сайт".

Проект "Прожито" (prozhito.org ) оцифрует личные дневники свидетелей главных событий ХХ века

Например, "Восемь глав безумия" - дневники Анны Барковой, "пролетарской Ахматовой", трижды подвергавшейся репрессиям. Или "Дневник женщины, которую никто не любил" - публикация, подготовленная в 1918 году для газеты "Жизнь" Александром Блоком. "Особая тема в наших исследованиях - блокадные дневники, - подчеркивает Миша Мельниченко. - Историк Полина Барскова уверена, что литература, порожденная блокадой, - это как раз дневник. Поэтому про блокаду Ленинграда и нет больших романов. В планах сайта создать корпус блокадных дневников, где по ключевым словам можно найти погоду каждого из 900 дней.

Среди дневниковых находок Петербурга есть, скажем, дневник учительницы из Пушкина, ученики которой создали литературный кружок. Их за это посадили, обвинив в контрреволюционной деятельности. Но каждый из них сохранил фрагмент ее личных дневников. Выйдя из заключения, они эти части соединили. В знак верности общей памяти.