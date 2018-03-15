Вор пытался обмануть камеры и насмешил интернет

15.03.2018, 14:55 Текст: Анна Баранова

В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения из дома, который подвергся ограблению. На кадрах видно, что преступник старался остаться незамеченным, пробравшись в дом.

Судя по тому, как действовал вор, он пытался скрыться от камеры, которую успел заметить, но не учел, что в доме могут быть еще записывающие устройства. Преступник передвигался из комнаты в комнату ползком, пока не устал и просто не встал на ноги, чтобы вынести металлический сейф.

Мужчина раскрыл измену своей девушки и шокировал соцсети
Мужчина нашел идеальный способ разыграть свою дочь

Пост набрал более 6 тысяч просмотров. Комментаторы в шутку предположили, что вор представлял невидимые лазеры. Пользователь Джо Порка, в свою очередь, отметил, что преступник наверняка старался не "потревожить" датчики движения, рассчитанные на игнорирование мелких домашних животных.

Как сообщила австралийская полиция, вор не смог унести похищенное, однако ему удалось сбежать. Пока задержать нарушителя закона не удалось.

видео
Фото: depositphotos.com
Ролик с ожившим кошмаром напугал интернет 26.02.2018
Найден способ включить YouTube в России 15.02.2018
Загадочные звуки у заледеневшего озера напугали интернет 13.02.2018
интернет
Фото: Антон Благовещенский/РГ
"Яндекс" обрушил цены на "Музыку" 15:30
"ВКонтакте" разыграет миллион рублей в онлайн-викторине 14.03.2018
"ВКонтакте" добавил долгожданную возможность для компьютеров 14.03.2018
соцсети
Фото: Jason Lee/Reuters
"IQ человечества упал". Что россияне говорят о Стивене Хокинге 14.03.2018
"Дота умерла". Фанатов возмутили нововведения в Dota 2 13.03.2018
Загадка Кейт Миддлтон захватила интернет 13.03.2018
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий