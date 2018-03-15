Вор пытался обмануть камеры и насмешил интернет

В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения из дома, который подвергся ограблению. На кадрах видно, что преступник старался остаться незамеченным, пробравшись в дом.

Судя по тому, как действовал вор, он пытался скрыться от камеры, которую успел заметить, но не учел, что в доме могут быть еще записывающие устройства. Преступник передвигался из комнаты в комнату ползком, пока не устал и просто не встал на ноги, чтобы вынести металлический сейф.

Пост набрал более 6 тысяч просмотров. Комментаторы в шутку предположили, что вор представлял невидимые лазеры. Пользователь Джо Порка, в свою очередь, отметил, что преступник наверняка старался не "потревожить" датчики движения, рассчитанные на игнорирование мелких домашних животных.

Как сообщила австралийская полиция, вор не смог унести похищенное, однако ему удалось сбежать. Пока задержать нарушителя закона не удалось.