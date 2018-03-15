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Вышел трейлер невероятно пошлой комедии "СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!"

Новость 15.03.2018, 15:26 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia

Отборная похабщина, пошлятина, постыдные телодвижения и действа, несложные идиомы и шутка про Вина Дизеля ждут зрителя в локализованном трейлере сортирной комедии "СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!" (именно так, капсом; оригинальное название - Blockers).

Тезисный видеоряд произведения, всецело передающий умственное состояние ленты, доступен на YouTube-канале UniversalPicturesRussia.

Фото: kinopoisk.ru
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"У трех подруг грандиозные планы на выпускной. Случайно об этом узнав, их родители решают во что бы то ни стало предотвратить непоправимое", - преапокалиптично гласит синопсис.

Поставила картину Кэй Кэннон ("Идеальный голос" №№ 1-3).

В ролях: Лесли Манн ("Сорокалетний девственник", "Немножко беременна", "Папе снова 17"), Айк Баринхолц ("Отряд самоубийц", "Соседи. На тропе войны"), квадратный человек Джон Сина ("Морской пехотинец", "Девушка без комплексов"), Кэтрин Ньютон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

На экраны России всё это безобразия вползет 24 мая.

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