Захарова: Лондон скрывает правду по делу Скрипаля

Лондон не предоставил никому данных по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, очевидно, скрывает правду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прежде чем говорить на эту тему в Совете Безопасности ООН, почему все это не захотели обсудить на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)? Ведь есть целая организация на этот счет. Ведь, очевидно, скрывается правда", - цитирует РИА Новости Захарову.

По словам дипломата, российская сторона даже не знает обстоятельств того, как это происходило. В этой связи Москва еще раз призывает Лондон предоставить материалы по применению химического оружия на территории Великобритании.

"Еще раз официально призываем Великобританию предоставить все имеющиеся материалы по инциденту, как они называют, с распространением химического оружия на территории Великобритании", - потребовала Захарова. Она подчеркнула, что позиция представителя страны в международных организациях должна быть подкреплена фактами.

Мария Захарова назвала проявлением русофобии позицию США по инциденту в британском Солсбери с отравлением Скрипаля. "Людям, которые участвуют в таких пропагандистских шоу, очень легко работается, потому что не нужно сверять фактуру, не нужны данные, не нужно понимать, какой информацией ты оперируешь. Вообще, в принципе, ничего не нужно - нужно просто идти в одном русле, в русле русофобии", - полагает официальный представитель МИД РФ.

Захарова подвергла жесткой критике решение Лондона о высылке российских дипломатов. По ее словам, власти Великобритании уже долгое время прикладывали усилия, чтобы осложнить работу сотрудникам диппредставительства РФ, фактически им была объявлена визовая война. Она также не исключила, что дело с отравлением в Солсбери может быть связано с внутренней политической ситуацией в Великобритании.

По ее словам, Москва примет ответные меры в связи с действиями Лондона. "Предполагается, безусловно, принятие ответных мер. Сейчас они находятся в стадии разработки и будут приняты в ближайшее время", - заключила Захарова.

