Биатлонистка Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой

Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала "золото" в гонке на 12,5 км на Паралимпийских играх в Пхенчхане, передает ТАСС.

Россиянка показала результат 37:42,6 среди спортсменов с нарушением зрения. На дистанции Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. На огневых точках Михалина не допустила ни одного промаха.

Эта победа сделала Лысову шестикратной паралимпийской чемпионкой. Напомним, Лысова также является четырехкратной чемпионкой мира. Кроме того, на Играх в Корее девушка завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, и взяла "золото" в биатлоне на 6 км и "серебро" в гонке на 10 км.