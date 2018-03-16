Более 40 человек пострадали в Кельне при столкновении электричек

В немецком Кельне столкнулись две электрички, передает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 15 марта. Как отмечается, при столкновении пострадали 43 человека, 15 пассажирам понадобилась медицинская помощь и они были госпитализированы. Из-за аварии было нарушено железнодорожное сообщение.

Полиция связывает это происшествие с тем, что один из машинистов был пьян - это было установлено при дыхательном тесте на алкоголь, сейчас ожидаются данные анализов крови.

"Если это будет подтверждено (наличие алкоголя в крови - прим. ред.), мы будем глубоко потрясены, будут проведены внутренние разъяснения. Такого в KVB на нашей памяти не случалось", - отметили сотрудники транспортной службы Кельна.