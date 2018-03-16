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16.03.2018 19:41
Рубрика: В мире

Будапешт заявил о "проявлении антивенгерских настроений" на Украине

Текст: Александр Гацак

В Будапеште считают недопустимым инцидент с нападением на автомобили с венгерскими номерами, произошедшее минувшей ночью в украинском Берегово Закарпатской области. Об этом заявили венгерский вице-премьер Жолт Шемьен и госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Янош Потали.

"Эта акция - явная провокация против закарпатских венгров, она является частью антивенгерских проявлений, которые произошли в течение последних недель", - цитирует ТАСС пресс-службу правительства Венгрии.

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В пресс-службе также сообщили, что ожидают от Украины "решительных действий для предотвращения подобных случаев" и "гарантий безопасности закарпатских венгров". В Берегово были разбиты сразу несколько машин с венгерскими номерами, в то время как находящиеся поблизости автомобили с украинскими номерами остались в сохранности. Пострадавших нет.

Правонарушения произошли на следующий день после празднования годовщины провозглашения так называемой Карпатской Украины. О создании Карпатской Украины заявили местные националисты в 1939 году, однако образование было ликвидировано спустя три дня в результате ввода на его территорию венгерских вооруженных сил.

Напомним, что ранее Будапешт заявлял о необходимости постоянного присутствия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатье в целях предотвращения атак на представителей венгерской общины. Однако глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал данное предложение.

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