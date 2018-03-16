Распоряжение правительства Чеченской Республики от 15 марта 2018 года № 58-р "О мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года и утверждении перечня населенных пунктов Чеченской Республики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров"

В связи с приближением пожароопасного весенне-летнего сезона, в целях реализации мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров:

1. Установить, что пожароопасный сезон 2018 года на территории Чеченской Республики начинается с 1 апреля 2018 года.

2. Утвердить:

а) состав межведомственной комиссии по проверке готовности Чеченской Республики к пожароопасному сезону 2018 года (далее - межведомственная комиссия) согласно приложению № 1;

б) перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, согласно приложению № 2.

3. Межведомственной комиссии в срок до 14 апреля 2018 года организовать и провести проверку готовности Чеченской Республики к пожароопасному сезону 2018 года, с составлением в установленном порядке акта.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской Республики провести комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, включая:

устройство минерализованных полос на всей протяженности границ населенных пунктов с лесными участками и противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;

очистку территории населенных пунктов, противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями и минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и др.;

совершенствование системы информирования и оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации;

обеспечение противопожарным водоснабжением (строительство новых и ремонт неисправных пожарных водоемов, заполнение их водой, устройство пирсов и подъездных путей с твердым покрытием для пожарных автомобилей к имеющимся прудам, речкам и другим естественным водоисточникам);

содержание в исправном состоянии подъездных автомобильных дорог к населенным пунктам, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на их территориях;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

обеспечение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем (ранцевые огнетушители, пожарные мотопомпы, топоры, лопаты, багры и т. п.) привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований;

актуализацию паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Чеченской Республике:

организовать подготовку сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской Республики к оперативному реагированию в случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты;

организовать проведение проверок соблюдения мер пожарной безопасности в населенных пунктах, граничащих с лесными участками.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Я.С. Закриева.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Чеченской Республики Р.С.-Х. Эдельгериев

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