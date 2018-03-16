Распоряжение правительства Чеченской Республики от 15 марта 2018 года № 58-р "О мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года и утверждении перечня населенных пунктов Чеченской Республики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров"

Новости

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году 10:23
Издание о суверенном развитии Беларуси за 25 лет выйдет на трех языках 10:20
Жительница Бердска отсудила 34 тысячи рублей за опасный маникюр 10:12
Владимир Путин наградил лучших наставников 10:08
У Кокорина диагностировали разрыв крестообразных связок колена 10:05
Жители юга Кузбасса остались без электричества 09:57
Биатлонистка Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой 09:54
Видео: Военные уничтожили "боевиков" на границе с Афганистаном 09:45
Kia показала интерьер своего самого роскошного седана 09:40
Озеро Байкал стало эпицентром землетрясения 09:36
Минобороны РФ начало трансляцию работы гуманитарных коридоров в Сирии 09:34
В Карелии снегопад отрезал от большой земли 18 поселков 09:32
Сервис "Яндекс.Такси" заработал в Латвии 09:29
Финская делегация предложила установить безвизовый режим с Крымом 09:25
В Москве из ювелирного салона похитили украшений на 10 млн рублей 09:12
В национальную экологическую сеть Беларуси войдут 93 объекта 09:05
Сидящий в колонии омич организовал канал нелегальной миграции 09:00
США предостерегли от продажи ракет Javelin Украине 08:56
Штраф за нарушение правил проезда через переезды увеличат 08:33
Под Астраханью из-за взрыва на судне погиб человек 08:30
Правительство предложило продлить "надзорные каникулы" до 2022 года 08:29
Москвичам предрекли ультраполярное вторжение холода на выходных 08:25
Россия, Иран и Турция начали в Астане переговоры по Сирии 08:24
Кабмин предложил повысить штрафы за самовольное подключение к электросетям 08:07
Украина подтвердила возможность наличия своих компонентов в ракетах КНДР 08:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 марта 2018 г.

Распоряжение правительства Чеченской Республики от 15 марта 2018 года № 58-р "О мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года и утверждении перечня населенных пунктов Чеченской Республики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров"

Дата подписания 15 марта 2018 г.
Опубликован 16 марта 2018 г.
Вступает в силу 15 марта 2018 г.

В связи с приближением пожароопасного весенне-летнего сезона, в целях реализации мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров:

1. Установить, что пожароопасный сезон 2018 года на территории Чеченской Республики начинается с 1 апреля 2018 года.

2. Утвердить:

а) состав межведомственной комиссии по проверке готовности Чеченской Республики к пожароопасному сезону 2018 года (далее - межведомственная комиссия) согласно приложению № 1;

б) перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, согласно приложению № 2.

3. Межведомственной комиссии в срок до 14 апреля 2018 года организовать и провести проверку готовности Чеченской Республики к пожароопасному сезону 2018 года, с составлением в установленном порядке акта.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской Республики провести комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, включая:

устройство минерализованных полос на всей протяженности границ населенных пунктов с лесными участками и противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;

очистку территории населенных пунктов, противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями и минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и др.;

совершенствование системы информирования и оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации;

обеспечение противопожарным водоснабжением (строительство новых и ремонт неисправных пожарных водоемов, заполнение их водой, устройство пирсов и подъездных путей с твердым покрытием для пожарных автомобилей к имеющимся прудам, речкам и другим естественным водоисточникам);

содержание в исправном состоянии подъездных автомобильных дорог к населенным пунктам, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на их территориях;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

обеспечение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем (ранцевые огнетушители, пожарные мотопомпы, топоры, лопаты, багры и т. п.) привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований;

актуализацию паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Чеченской Республике:

организовать подготовку сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской Республики к оперативному реагированию в случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты;

организовать проведение проверок соблюдения мер пожарной безопасности в населенных пунктах, граничащих с лесными участками.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Я.С. Закриева.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Чеченской Республики Р.С.-Х. Эдельгериев

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложения к распоряжению
(pdf, PDF, 146 Кб)