ЦСКА сыграет с "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы. По ее итогам своего следующего соперника узнал единственный российский клуб, продолжающий выступление в еврокубках. Московский ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом".

Впервые в истории этого турнира восьмерку сильнейших команда составили представители восьми разных стран. Они никак не делились исходя из индивидуального рейтинга, поэтому процедура жеребьевки была абсолютно слепой - каждый мог попасть на каждого.

С легкой руки Эрика Абидаля армейцам достался один из самых сильных оппонентов, который только возможен - лондонский "Арсенал". Начинать команде Виктора Гончаренко придется на выезде.

Полный состав четвертьфинальных пар выглядит так:

"Арсенал" (Англия) - ЦСКА (Россия).

"Атлетико" (Испания) - "Спортинг" (Португалия).

"Лацио" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия).

РБ "Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция).

Команды, указанные первыми, начинают противостояние на своем поле. Матчи пройдут 5 и 12 апреля.