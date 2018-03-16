Дипломаты России и Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

В ходе пекинских консультаций заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова со своим китайским коллегой Кун Сюанью и министром иностранных дел КНР Ван И состоялось обсуждение ситуации в Корее. Об этом сообщается в комментарии МИД России.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям вокруг Корейского полуострова", - отмечается в комментарии российского дипломатического ведомства.

"Стороны приветствовали договоренности о проведении межкорейского и американо-северокорейского саммитов, условились продолжать активную работу со всеми партнерами с тем, чтобы поддержать позитивную динамику в корейском урегулировании, достигнутую в русле совместно разработанных Россией и Китаем мирных инициатив", - говорится в сообщении.