Дженнифер Лопес наконец-то рассказала, как ее домогались

Рано или поздно это должно было случиться: теперь и 48-летняя американская певица-актриса-танцовщица-продюсер-предприниматель Дженнифер Лопес присоединила свой гневный голос, раскрыв нюанс похабства, что выпало в ее адрес.

Скромный букетик откровений мельком случился под финал интервью для апрельского номера журнала Harper’s Bazaar. Содержащего множество красивых фото артистки.

По словам бизнес-вуман, харассмент датирован годами ее ранней молодости и происходил от некоего неназванного режиссера, который прямым текстом предложил актрисе снять рубашку и показать ему молочные железы - во время кастинга.

На что тут же получил решительный отказ.

При этом, вспоминает актриса, она тут же едва не умерла от разрыва сердца, устрашившись содеянного: "Да что же я натворила?! Ведь этот человек хочет мне роль дать", - поведала Лопес.

Что за фильм, она тоже не сказала. Указав лишь, что это была одна из первых ее картин. И добавив, что непосредственно сексуальному насилию она никогда за свою карьеру не подвергалась.

Ранее мы писали, как Вайнштейн извинился перед Дженнифер Лоуренс, которой НЕ домогался.