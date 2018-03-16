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Дженнифер Лопес наконец-то рассказала, как ее домогались

Новость 16.03.2018, 16:48 | Текст: Олег Усков

Рано или поздно это должно было случиться: теперь и 48-летняя американская певица-актриса-танцовщица-продюсер-предприниматель Дженнифер Лопес присоединила свой гневный голос, раскрыв нюанс похабства, что выпало в ее адрес.

Скромный букетик откровений мельком случился под финал интервью для апрельского номера журнала Harper’s Bazaar. Содержащего множество красивых фото артистки.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам бизнес-вуман, харассмент датирован годами ее ранней молодости и происходил от некоего неназванного режиссера, который прямым текстом предложил актрисе снять рубашку и показать ему молочные железы - во время кастинга.

На что тут же получил решительный отказ.

При этом, вспоминает актриса, она тут же едва не умерла от разрыва сердца, устрашившись содеянного: "Да что же я натворила?! Ведь этот человек хочет мне роль дать", - поведала Лопес.

Что за фильм, она тоже не сказала. Указав лишь, что это была одна из первых ее картин. И добавив, что непосредственно сексуальному насилию она никогда за свою карьеру не подвергалась.

Ранее мы писали, как Вайнштейн извинился перед Дженнифер Лоуренс, которой НЕ домогался.

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