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Харви Вайнштейн извинился перед Дженнифер Лоуренс

Новость 24.02.2018, 14:31 | Текст: Олег Усков

Опальному продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному без малого сотней женщин в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, пришлось извиниться перед актрисой Дженнифер Лоуренс.

Как пояснил журнал Variety, Лоуренс оказалась в рядах тех немногих, к кому продюсер не приставал. О чем она честно рассказала. И за что радостно ухватились юристы Вайнштейна, процитировав слова актрисы в качестве аргумента при защите своего клиента.

Фото: REUTERS/ Mike Blake
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Но - выяснилось - Лоуренс, как и Мерил Стрип, у которой к Харви также нет никаких личных претензий, были против, чтобы их слова использовались в подобной ситуации.  

В частности, Дженнифер опубликовала заявление, в котором говорится, что ее слова были "вырваны из контекста" и использованы обвиняемым "в свою пользу".

В результате "пострадавшим" были принесены в четверг публичные извинения, и Вайнштейне настоял, чтобы впредь адвокаты воздерживались от использования конкретных имен. Даже в том случае, если они общедоступны.

Ранее мы писали, что Лоуренс собралась уйти из кино ради борьбы с коррупционерами, но ее представитель это тут же опроверг. 

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