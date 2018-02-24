Харви Вайнштейн извинился перед Дженнифер Лоуренс

Опальному продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному без малого сотней женщин в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, пришлось извиниться перед актрисой Дженнифер Лоуренс.

Как пояснил журнал Variety, Лоуренс оказалась в рядах тех немногих, к кому продюсер не приставал. О чем она честно рассказала. И за что радостно ухватились юристы Вайнштейна, процитировав слова актрисы в качестве аргумента при защите своего клиента.

Но - выяснилось - Лоуренс, как и Мерил Стрип, у которой к Харви также нет никаких личных претензий, были против, чтобы их слова использовались в подобной ситуации.

В частности, Дженнифер опубликовала заявление, в котором говорится, что ее слова были "вырваны из контекста" и использованы обвиняемым "в свою пользу".

В результате "пострадавшим" были принесены в четверг публичные извинения, и Вайнштейне настоял, чтобы впредь адвокаты воздерживались от использования конкретных имен. Даже в том случае, если они общедоступны.

Ранее мы писали, что Лоуренс собралась уйти из кино ради борьбы с коррупционерами, но ее представитель это тут же опроверг.