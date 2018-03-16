Эксперты назвали самые дорогие города мира

Самым дорогим для проживания городом мира в 2018 году стал Сингапур. На втором месте оказались Париж и Цюрих, за ними следует Гонконг. Замыкают ТОП 10 Тель-Авив (Израиль) и Сидней (Австралия). Как отмечают авторы рейтинга, из-за падения курса доллара ни один американский город не смог подняться выше 10 места.

Если говорить о России, то Москва и Санкт-Петербург всего за один год поднялись сразу на шесть позиций, перебравшись соответственно на 12 и 14 место. Одна из причин такого положения дел - "сильный рубль", подчеркивается в исследовании аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit.

Эксперты также отмечают, что стоимость жизни в населенных пунктах зависит от их местоположения: для европейских городов определяющим фактором являются цены на сферу услуг, для азиатских - стоимость продуктов. Самым дешевым городом мира стал Дамаск (столица Сирии), передает ТАСС.

Также в конце списка оказались Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).