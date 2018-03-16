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"Это удар под дых". Нововведения "ВКонтакте" разозлили пользователей
Пользователи альтернативного приложения для "ВКонтакте" Kate Mobile вечером в четверг, 15 марта, столкнулись с невозможностью загрузить свои ленты новостей. Причиной стали действия администрации социальной сети, которая закрыла приложению доступ к API новостной ленты.
"Сегодня в Kate перестала работать лента новостей. По новым правилам доступ к новостям имеют только те приложения, которые наполнили ленту рекламой как в официальном приложении ВК. То есть в новостях кроме новостей теперь будет ещё достаточно много рекламы. Мы на такое до сих пор не согласились, в нашей ленте рекламы недостаточно. Поэтому ВК перекрыл нам с вами доступ к новостям", - говорится в паблике Kate Mobile.
В комментарии VC.ru представители "ВКонтакте" заявили, что в Kate Mobile появляется реклама, которая противоречит правилам соцсети - например, реклама опасных "средств для похудения".
"Некорректная реклама может угрожать безопасности пользователей и их данных", - подчеркнули в компании. Сотрудники "ВКонтакте" также отметили, что пытались прийти к соглашению с разработчиками приложения, однако те отказались от размешения "официальной" рекламы.
На странице Kate Mobile в каталоге Google Play говорится, что приложение скачали от 10 до 50 миллионов человек. Многие из них не замедлили выразить свое возмущение.
Kate Mobile прикрыли... последняя обновлённая запись. Печаль. Ждём пока починят.#вкживи #кейтживи pic.twitter.com/2B5WOUyzCw— Alexander Roschin (@alexroschin) 15 марта 2018 г.
ВК настолько обнаглел, что и новости в kate mobile закрыл. Обидненько =(#kate_mobile— Dark_Konoha (@Kawai_Demon) 15 марта 2018 г.
Убийство ленты новостей в Kate Mobile это удар под дых.— kinda_high (@kinda_high) 15 марта 2018 г.
Покойся с миром, любимый Kate Mobile, я всегда буду помнить о тебе прежнем: с нормальным оффлайном, без рекламы в аудио, с кешем, со стеной новостей... pic.twitter.com/wb8zY4kM5T— Monashka (@nasmonk) 16 марта 2018 г.