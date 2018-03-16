"Это удар под дых". Нововведения "ВКонтакте" разозлили пользователей

Пользователи альтернативного приложения для "ВКонтакте" Kate Mobile вечером в четверг, 15 марта, столкнулись с невозможностью загрузить свои ленты новостей. Причиной стали действия администрации социальной сети, которая закрыла приложению доступ к API новостной ленты.

"Сегодня в Kate перестала работать лента новостей. По новым правилам доступ к новостям имеют только те приложения, которые наполнили ленту рекламой как в официальном приложении ВК. То есть в новостях кроме новостей теперь будет ещё достаточно много рекламы. Мы на такое до сих пор не согласились, в нашей ленте рекламы недостаточно. Поэтому ВК перекрыл нам с вами доступ к новостям", - говорится в паблике Kate Mobile.

В комментарии VC.ru представители "ВКонтакте" заявили, что в Kate Mobile появляется реклама, которая противоречит правилам соцсети - например, реклама опасных "средств для похудения".

"Некорректная реклама может угрожать безопасности пользователей и их данных", - подчеркнули в компании. Сотрудники "ВКонтакте" также отметили, что пытались прийти к соглашению с разработчиками приложения, однако те отказались от размешения "официальной" рекламы.

На странице Kate Mobile в каталоге Google Play говорится, что приложение скачали от 10 до 50 миллионов человек. Многие из них не замедлили выразить свое возмущение.

ВК настолько обнаглел, что и новости в kate mobile закрыл. Обидненько =(#kate_mobile — Dark_Konoha (@Kawai_Demon) 15 марта 2018 г.

Убийство ленты новостей в Kate Mobile это удар под дых. — kinda_high (@kinda_high) 15 марта 2018 г.