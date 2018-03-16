Фестиваль "Золотая маска" показал нравы города Титипу

Новости

В Китае приступили к испытаниям корабельного рельсотрона 17:09
Три тысячи молодых авторов поборются за премию "Лицей" 17:08
Видео: Калининградский дрессированный кот покорил соцсети 17:04
Лукашенко высоко оценил выступление белорусских паралимпийцев в Корее 17:00
Меркель рассчитывает на участие России в расследовании по "делу Скрипаля" 16:50
Песков назвал шокирующим заявление британского МИД о Путине 16:48
Дженнифер Лопес наконец-то рассказала, как ее домогались 16:48
ВЦИОМ: Россияне поддержали трехцветную маркировку продуктов 16:47
"Наземное метро" Москвы получит новые поезда "Иволга" 16:46
Наказание за нападения на медработников может быть ужесточено 16:45
Появились подробности ДТП с группой "Пикник" 16:44
Матвиенко: Кампания по выборам президента самая открытая и самая активная 16:15
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали трое россиян 16:13
На Крымском валу в Москве столкнулись четыре машины 16:07
Воронежский университет отчеканили на монете 16:03
В Москве построили три жилых корпуса для военных 16:03
Оборот торговли между Россией и Беларусью вырос на 15 процентов 16:02
Бондарчук назвал бюджет и дату премьеры "Притяжения 2" 16:00
Путин не исключил ужесточения наказания за нападения на медработников 15:57
Путин лично наградил ректора Самарского медуниверситета 15:56
Среди пострадавших на курорте Гудаури есть граждане России 15:54
В Екатеринбурге пациент попытался задушить фельдшера "скорой" 15:52
В Крыму обвинили Украину в желании спрятать грязную политику 15:50
Вышел трейлер, возможно, последней серии "Секретных материалов" 15:50
Видео: Японские ученые создали идеального баскетболиста 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
16.03.2018 16:53
Рубрика: Культура

Фестиваль "Золотая маска" показал нравы города Титипу

Текст: Валерий Кичин
Свердловский театр музыкальной комедии много лет открывает публике глаза на мировые шедевры. Когда-то он привозил в Москву неведомого ей Оффенбаха, переиграв почти все его главные оперетты. Привозил знаменитые в мире, но не известные у нас сочинения Легара. Теперь он впервые за век поставил в России Гилберта и Салливана, в мире более популярных, чем у нас Кальман: есть даже театры, ставящие только этих британских авторов.

Показанную в программе "Золотой маски" комическую оперу "Микадо, или город Титипу" последний раз ставил в России юный Станиславский. И теперь эта восхитительная вещица в репертуаре Свердловской музкомедии. Почему я заостряю внимание на ее неизвестности нашим театралам? Потому что в нашем музыкальном багаже образовалась зияющая лакуна. В России о "Микадо" знают, разве что, по кинокомедии Майка Ли "Кутерьма" (англ. "Topsy-Turvy"). Более того, мы не готовы к комическому, выраженному языком музыки. У нас почти не идут комические оперы Россини и Доницетти, где забавно все, включая приемы оркестровки, где сама музыка лукава, насмешлива, иронична и адресована тем, кто способен считывать юмор музыкальных парадоксов. У нас эти навыки так и не воспитались. Даже в беседах с музыкально подкованными консерваторцами я убеждался, что, привыкшие к фундаментальному Вагнеру и трагическому Верди, они не знают и не любят того же Россини - хотя с него началось целое направление в оперном творчестве. И уж тем более не готовы слушать прозрачного, лукавого и насмешливого Салливана - изящного до невесомости, но исполнительски сложного, не случайно эти авторы на афишах крупнейших оперных домов мира. И, конечно, совсем не готова воспринимать такой юмор большая часть столичной публики: стараниями репертуарной политики она стала консервативнее "провинциальной", для нее музыкальный юмор - что китайский мелос.

Фото: Эдуард Сатановский/предоставлено ГИТИСом
Студенческие спектакли прошли при переполненных залах

В спектакле екатеринбуржцев использованы микрофоны. Эта практика, идущая от мюзикла и заразившая все театры оперетты, снижает полноценность звуковой палитры, делает ее плоской: не столько слушаешь, сколько ищешь поющего глазами. Мы здесь застряли на полпути: если уж использовать подзвучку, то как в Метрополитен-опера, где об этом забываешь вообще. Или как в нашем "Норд-Осте", где звук перемещался по сцене вместе с актером. Но это дорого и требует мастерства звуковиков; наши театры обходятся "малой кровью" и сильно от этого теряют. Это относится и к показанному в Москве спектаклю "Микадо". А жаль. Потому что театр здесь в своей лучшей форме. Уже с увертюры радует неподдельная влюбленность в эту музыку, в это лукавство, заставляющее зрителей безотчетно улыбаться; звучание плотное и при этом легкое, шутливое: играют играючи (дирижер Антон Ледовский). Есть и "оркестр на сцене": в ролях бродячих музыкантов артисты популярной группы "Изумруд" (увы, микрофоны и это нивелируют, лишают пространственного звучания, которое могло быть упоительным). Восхитительны ансамбли: филигранное трио сестричек Ям-Ям, прописанные тонкой кистью дуэты. Ирина Цыбина в роли хищной придворной дамы в патетической выходной арии замечательно пародирует "гранд-оперу", хор динамичен, звучание его прозрачно и напоминает тонкую японскую вязь. К нам вернулись приемы классической оперетты, где оперный вокал сочетается с музыкальным говорком комика (Александр Копылов хорош в роли универсального министра Пу-Ба), где обязательна импровизация (эта функция передана автору либретто Аркадию Застырцу, снабдившему текст злободневными репликами), где есть доза музыкального хулиганства (повсюду рассыпаны цитаты из Чайковского, Дунаевского, Де Лиля и Уэббера). Смешно перемешаны времена, эпохи и континенты: кимоно с мини-юбками, веера с самокатами, мечи с мобильниками, драконы с белыми пуделями, семенящие походки с лихим степом на японских сандалиях-платформах. Стихия мюзикла торжествует в рисунке роли верховного палача-диетика Ко-Ко (Алексей Литвиненко с пластикой то японского ниндзя, то англо-африканской Багиры); его сугубо микрофонный голос прекрасно сочетается с оперным вокалом Анастасии Ермолаевой, играющей возлюбленную Ям-Ям. Спектакль, как и положено хорошей оперетте, идет по нарастающей, и во втором акте нам явится уже и сам император Микадо, грозный тиран и сумасброд: звездный выход Анатолия Бродского. И, наконец, поданный без малейшего пафоса главный герой - искатель приключений, певец и наследник престола Нэнки-Пу, чья теноровая партия сложна и требует развитой вокальной техники, - его обаятельно играет Владимир Фомин.

Фото: РИА Новости
В Молодежном театре поставили спектакль "Последние дни"

Для московского актера и режиссера Алексея Франдетти этот театр, похоже, стал вторым домом: "Микадо" он поставил после "Бернарды Альбы" Гарсиа Лорки и перед "Эвитой" Уэббера; все три спектакля амбициозны и для наших музыкальных сцен необычны. То, что "провинциальная сцена" более пригодна для смелых экспериментов, он, вероятно, оценил давно, как и готовность екатеринбургского академического театра к далеким от академизма решениям. "Микадо" сражает сочетанием японской "отрегулированности" ритмов и пластики с терпкостью хорошего сакэ и абсолютной раскованностью, позволяющей в только что сооруженный японский садик воткнуть развеселую клюкву в духе русских капустников. Тоскующим по тонкому английскому юмору напомню: его в этой комической импровизации, состоящей из актуальных острот и намеков, никогда не было. Была сатира на современное авторам британское правительство. С лукавым японским акцентом. То есть для всех времен и континентов - и тонко, и толсто, как у Свифта.

Главное сегодня

В ООН сорвано российское выступление о нарушении прав крымчан Украиной
Среди пострадавших на курорте Гудаури есть граждане России
Госдума 22 марта представит предложения по Посланию президента
Песков ответил на вопрос об отношениях России и США
Умер режиссер фильмов "Зеленый фургон" и "Трест, который лопнул"