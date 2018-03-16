ФИФА утвердила использование видеоассистента рефери на ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу-2018 в России будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Боготе принял решение утвердить применение технологии на грядущем мировом первенстве.

"Это позволит нам сделать футбол чистым и транспарентным, каким мы и хотим его видеть, - заявил журналистам президент ФИФА Джанни Инфантино. - Система поможет судьям принимать верные решения".

Инфантино и ранее не раз выражал уверенность, что технология VAR будет применяться на ЧМ-2018, тем более, что она была успешно апробирована на многих турнирах. В том числе, ее использовали и на Кубке конфедераций, который прошел в нашей стране в прошлом году.

Также система в течение двух лет тестировалась в ряде чемпионатов, не являющихся ведущими в мировом футболе - к примеру, в итальянской Серии Б. Ее применяли, помимо прочего, на клубном ЧМ-2016 в Японии.

Стоит отметить, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), в чью компетенцию входит изменение правил игры в футбол, 3 марта одобрил использование системы на постоянной основе.

Чемпионат мира, напомним, пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России. В настоящий момент открыт второй период второго этапа продаж билетов на игры ЧМ - в порядке живой очереди их можно приобрести на сайте fifa.com/bilet.