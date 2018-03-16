ФИФА утвердила использование видеоассистента рефери на ЧМ-2018

Новости

В аварии с пассажирским поездом в Словакии пострадали 17 человек 00:02
Лавров: РФ не устраивает военный сценарий на Корейском полуострове 16.03.2018
На окраине Москвы поймали волчицу в ошейнике 16.03.2018
Песков прокомментировал слова Трампа про Скрипаля 16.03.2018
Постпред РФ: Экспертиза ОЗХО не сможет помочь в "деле Скрипаля" 16.03.2018
ЦСКА обыграл Йокерит в первом четвертьфинале КХЛ 16.03.2018
СКА обыграл "Локомотив" в первом четвертьфинальном матче КХЛ 16.03.2018
Латвийской науке правящая коалиция предложила обойтись без латышского языка 16.03.2018
Роспотребнадзор оштрафовал московские гостиницы на 10,5 млн рублей 16.03.2018
Тема закрытия вещания RT снята с повестки дня в Великобритании 16.03.2018
В Севастополе выступили музыканты из Новой Зеландии и Италии 16.03.2018
Страны-посредники подтвердили исполнение Ираном обязательств по СВПД 16.03.2018
100 белорусских военных прошли подготовку в РФ по охране БелАЭС 16.03.2018
Неверов: Решение Киева запретить голосовать гражданам России - это просто фашизм 16.03.2018
Рубль подрос на восходящей динамике нефтяных цен 16.03.2018
Посольство РФ: Провокация в отношении России ударит на репутации Лондона 16.03.2018
Сергей Еременко отказался выступать за Финляндию ради сборной России 16.03.2018
Джабаров: РФ может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в СБ ООН 16.03.2018
В дома 11 тысяч жителей Дагестана вернули газ 16.03.2018
Лихачев: Россия может обратиться в ЕСПЧ из-за намерения Киева помешать выборам 16.03.2018
Будапешт заявил о "проявлении антивенгерских настроений" на Украине 16.03.2018
Появились фото с места аварии группы "Пикник" 16.03.2018
Российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта 16.03.2018
Памятную доску Немцову установили в центре Москвы 16.03.2018
Коммунальные службы Москвы обеспечат 18 марта комфортный проход к избирательным участкам 16.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
16.03.2018 23:34
Рубрика: Спорт

ФИФА утвердила использование видеоассистента рефери на ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев
На чемпионате мира по футболу-2018 в России будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Боготе принял решение утвердить применение технологии на грядущем мировом первенстве.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Это позволит нам сделать футбол чистым и транспарентным, каким мы и хотим его видеть, - заявил журналистам президент ФИФА Джанни Инфантино. - Система поможет судьям принимать верные решения".

ФИФА решила использовать систему видеоповторов на ЧМ-2018
Начался ежесуточный мониторинг стоимости авиабилетов на матчи ФИФА

Инфантино и ранее не раз выражал уверенность, что технология VAR будет применяться на ЧМ-2018, тем более, что она была успешно апробирована на многих турнирах. В том числе, ее использовали и на Кубке конфедераций, который прошел в нашей стране в прошлом году.

Также система в течение двух лет тестировалась в ряде чемпионатов, не являющихся ведущими в мировом футболе - к примеру, в итальянской Серии Б. Ее применяли, помимо прочего, на клубном ЧМ-2016 в Японии.

Стоит отметить, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), в чью компетенцию входит изменение правил игры в футбол, 3 марта одобрил использование системы на постоянной основе.

Чемпионат мира, напомним, пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России. В настоящий момент открыт второй период второго этапа продаж билетов на игры ЧМ - в порядке живой очереди их можно приобрести на сайте fifa.com/bilet.

Главное сегодня

Российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта
Среди пострадавших на курорте Гудаури есть граждане России
Рубль подрос на восходящей динамике нефтяных цен
В Крыму обвинили Украину в желании спрятать грязную политику
Песков ответил на вопрос об отношениях России и США