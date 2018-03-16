Фильм "Ким Филби. Тайная война" признан лучшей докудрамой

В Москве в шестой раз прошла церемония вручения наград Ассоциации Продюсеров Кино и телевидения (АПКиТ). В номинации "Лучшая докудрама" победил проект Первого канала "Ким Филби. Тайная война" режиссера Людмилы Снегиревой.

Среди тех, кто принимал участие в работе над фильмом, и выступает в качестве героя картины, наш коллега - заместитель главного редактора "РГ" - Николай Долгополов.

Николай Михайлович - писатель, биограф Кима Филби. Его книга о легендарном разведчике, выпущенная издательством "Молодая гвардия", разошлась большими тиражами и пользуется популярностью у читателей.

В целом же награды на премии АПКиТ вручались в 25 номинациях. Рекордсменом по числу полученных статуэток стал сериал Первого канала "Троцкий".

Он получил премии как лучший фильм/телесериал (в категории от 5 до 25 серий), за лучшую режиссуру, монтаж, операторскую работу, визуальные эффекты.

Лучшей признана и работа художника-постановщика и звукорежиссера. Константин Хабенский, сыгравший главную роль, стал Лучшим актером, Ольга Сутулова - Лучшей актрисой. Всего у сериала - 9 призов.