Генсек НАТО заявил о стремлении к конструктивным отношениям с РФ

Североатлантический альянс продолжит стремиться к более конструктивным отношениям с Россией. Об этом, как передает ТАСС, в интервью каналу CNN заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, организация продолжит придерживаться двойного подхода к отношениям с РФ. "Я имею в виду совмещение мощного сдерживания и защиты с политическим диалогом, потому что Россия - наш сосед. Поэтому мы продолжим стремиться к более конструктивным отношениям с РФ, и продолжим работать над контролем над оружием", - пояснил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс поддерживает точку зрения Великобритании относительно того, что использованный при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери газ производился в РФ. Тем не менее генсек призвал к диалогу с Москвой и подчеркнул, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией.