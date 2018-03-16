Георгиос Барцокас: 12 передач Шведа стали важным фактором победы

Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" Георгиос Барцокас считает, что одним из важнейших слагаемых победы его команды в гостевом матче 26-го тура Евролиги против израильского "Маккаби" (94:91) стала созидательная игра Алексея Шведа, который совершил 12 результативных передач.

- В Тель-Авиве мы играли командно и неэгоистично, делились мячом. Алексей Швед сделал 12 передач, что стало важным фактором в этой встрече. Очень важная победа для наших дальнейших перспектив в Евролиге, - цитирует Барцокаса пресс-служба БК "Химки". - Хотя перед матчем у нас возникло много проблем из-за травмированных игроков, что усложнило процесс подготовки к этой встрече. Обыграть "Маккаби" в такой обстановке, при традиционном для Тель-Авива супераншлаге - большая заслуга всей команды. Особенно если брать во внимание вторую половину, когда мы заставили соперника играть под большим давлением и не давали возможности выйти вперед почти весь матч. В концовке баскетболисты хозяев Пьер Джексон и Дешаун Томас забили несколько тяжелых трехочковых, что оказало давление на нас. Однако нам удалось победить, прежде всего, благодаря ряду умных решений в решающие моменты матча.

К словам Барцокаса добавим, что "Маккаби" - самая посещаемая команда Евролиги в плане процента заполняемости трибун. Вместимость зала - 11060 зрителей, и здесь на международных матчах всегда аншлаг. Болельщики на протяжении всей игры ведут себя более чем активно. И вот в таких сложных условиях "Химки" доказали, что являются командой высокого европейского уровня, способной играть и побеждать в стрессовых ситуациях - в важных матчах с сильными соперниками на чужой площадке.

Причем "Химки" захватили лидерство в стартовой четверти и дальше на протяжении долгого времени держали соперника на дистанции. Однако под занавес третьей десятиминутки хозяева после дальнего попадания Дешауна Томаса вышли вперед - 66:65.

В концовке встречи у нашей команды отличился Энтони Гилл. За 36 секунд до сирены об окончании основного времени при равном счете (86:86) американец отличился точным трехочковым броском - 89:86 в пользу "Химок". Затем тот же Гилл принес гостям еще два очка. Однако, когда в четвертой 10-минутке оставалось играть 4 секунды, "треха" игрока "Маккаби" Ролла позволила хозяевам сократить отставание до минимума - 91:92. Подмосковные баскетболисты успели организовать быстрый отрыв, и безусловный герой концовки Гилл почти одновременно с сиреной броском в кольцо сверху поставил жирную точку - 94:91.

Самыми результативными у победителей стали Энтони Гилл (24 очка), Алексей Швед (22), Малькольм Томас (16) и Егор Вяльцев (10). Дюжина результативных передач Шведа - это его лучший личный показатель в матчах Евролиги и повторение рекорда в официальных встречах за БК "Химки".

Напомним, что из 16 участников Евролиги по итогам двухкругового турнира в плей-офф выйдут восемь команд. У "Химок" теперь 15 побед в 26 матчах, подмосковная команда поднялась на пятое место в таблице, а по обе стороны границы зоны попадания в плей-офф с 13 выигрышами находятся испанская "Баскония" и серьезно пострадавший от "Химок" "Маккаби". Запас в две победы за четыре тура до завершения регулярного чемпионата - хорошее преимущество, но оно пока еще ничего не гарантирует. Подопечные Барцокаса следующую игру Евролиги проведут 21 марта на выезде против турецкого "Эфеса".