"Яндекс" нашел способ сделать каждого школьника гением

Проект "Яндекс.Просвещение" совместно с Институтом образования ВШЭ займутся исследованиями и разработками в области цифровой педагогики.

Платформа "Яндекс.Просвещение" содержит множество школьных заданий для учеников разных классов. Школьники могут проверять свои знания онлайн, моментально получая оценку. В настоящее время сервисом пользуются около ста учителей и несколько тысяч учеников.

Анализируя результаты выполнения заданий, специалисты намерены выявлять закономерности и создавать инструменты для корректировки методов обучения - чтобы школьники достигали лучших результатов.

Оценивая прогресс в обучении, педагоги смогут выстраивать и корректировать учебный процесс, а анализ больших данных, полученных в процессе исследования, сможет предсказать возможные трудности в освоении тех или иных областей школьной программы и дать рекомендации по работе с разными группами учеников.

Использование высоких технологий для образования становится повсеместным. На YouTube уже несколько лет работает множество образовательных курсов, включая Khan Academy, компания Apple развивает сервис iTunes U с видеокурсами по различным дисциплинам.