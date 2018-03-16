"Яндекс" нашел способ сделать каждого школьника гением

16.03.2018, 10:45 Текст: Антон Благовещенский

Проект "Яндекс.Просвещение" совместно с Институтом образования ВШЭ займутся исследованиями и разработками в области цифровой педагогики.

Платформа "Яндекс.Просвещение" содержит множество школьных заданий для учеников разных классов. Школьники могут проверять свои знания онлайн, моментально получая оценку. В настоящее время сервисом пользуются около ста учителей и несколько тысяч учеников.

Анализируя результаты выполнения заданий, специалисты намерены выявлять закономерности и создавать инструменты для корректировки методов обучения - чтобы школьники достигали лучших результатов.

Оценивая прогресс в обучении, педагоги смогут выстраивать и корректировать учебный процесс, а анализ больших данных, полученных в процессе исследования, сможет предсказать возможные трудности в освоении тех или иных областей школьной программы и дать рекомендации по работе с разными группами учеников.

Использование высоких технологий для образования становится повсеместным. На YouTube уже несколько лет работает множество образовательных курсов, включая Khan Academy, компания Apple развивает сервис iTunes U с видеокурсами по различным дисциплинам.

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