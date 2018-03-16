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16.03.2018 12:28
Рубрика: Власть

Избиратели островных военных гарнизонов Арктики проголосовали досрочно

Текст: Юрий Гаврилов

Штаб Северного флота отрапортовал о досрочном голосовании военнослужащих, которые находятся в арктических гарнизонах и на островах Ледовитого океана.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По сообщению пресс-службы СФ, свои бюллетени, в частности, уже опустили в избирательные урны солдаты и офицеры военной базы "Северный клевер" (остров Котельный архипелага Новосибирские острова). Досрочное голосование также прошло в административно-жилищном комплексе "Арктический трилистник", который расположен на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Волеизъявление при выборе президента РФ высказали избиратели в воинских частях на островах Южный (Новая Земля) и Средний (Северная Земля).

На отдаленных и труднодоступных флотских объектах в Мурманской и Архангельской областях проголосовали, в том числе, военнослужащие гидрографической службы СФ, занятые в обслуживании маяков. "Свой выбор также сделали члены экипажа океанографического исследовательского судна "Янтарь", находящегося в длительном плавании", - сообщили в пресс-службе флота.

По данным штаба СФ, в досрочном голосовании приняли участие военные и гражданский персонал отдаленных и труднодоступных гарнизонов в четырех субъектах России: Республики Саха - Якутия, Красноярского края, Мурманской и Архангельской областей.

Что же касается "штатного" дня выборов президента России, то 18 марта североморцы придут на избирательные участки в семи регионах страны.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Напомним, что ранее заместитель руководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в Вооруженных силах Василий Волков рассказал, что по состоянию на 12 марта досрочно проголосовать смогли около 4 тысяч солдат, офицеров и гражданского персонала Российской армии. Как правило, это люди, которые в нынешнее воскресенье будут находиться на боевых постах, в дальних морских походах, командировках. Поэтому вместе со всеми опустить избирательный бюллетень в урну в родной воинской части у них не получится. Для таких служивых и было организовано досрочное голосование.

Заметим, что массовым его при всем желании не назовешь. В Вооруженных силах служат около миллиона человек, еще несколько сотен тысяч работают в военных гарнизонах на должностях гражданского персонала. Поэтому процент досрочно проголосовавших людей в армии и на флоте, в общем-то, невелик.

Основная масса "военных" избирателей скажет свое слово, как и положено, 18 марта. Василий Волков уточнил, что сделать это можно будет, в том числе, на 79 избирательных участках, созданных в воинских частях на территории России и за ее пределами. Большинство таких участков, по словам чиновника, образовано в труднодоступных местах. А 18 - на российских военных базах за рубежом. Они, напомним, расположены в Армении, Южной Осетии, Таджикистане, Киргизии, некоторых других государствах СНГ.

Особое внимание и особый контроль в Минобороны РФ уделят голосованию наших военных в Сирии. "То, что касается Сирии, у нас опыт есть - выборы депутатов Государственной Думы в 2016 году, - напомнил Волков. - Там у нас образован один избирательный участок в посольстве. Наши военнослужащие, которые работают в составе участковой комиссии, будут обеспечивать и безопасность, и процесс голосования".

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Заместитель руководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в Вооруженных силах подчеркнул, что военнослужащие в Сирии находятся, не только в пунктах базирования, в частности на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе, но работают и в отдаленных районах ближневосточной страны. Поэтому, по словам Волкова, у них будет возможность высказать свою волю там, где они окажутся 18 марта. "Закон предусматривает возможность голосования с помощью переносного ящика для голосования", - объяснил чиновник. И добавил, что вопросам безопасности в этот день будет уделяться особое внимание.

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