К 2030 году продолжительность жизни в России достигнет 80 лет

Увеличить продолжительность жизни россиян к 2024 году до 78 лет и к 2030 году до 80 лет поручил президент России Владимир Путин.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни населения по-прежнему является одним из главных приоритетов государственной политики. На протяжении последних десятилетий продолжительность жизни в стране только росла.

По данным Росстата, в 2005 году женщины жили в среднем 72 с половиной года, а мужчины - 58,9 лет, то в 2017 году продолжительность жизни женщин составила 77,2 года, а мужчин - 66,8 лет. Соответственно, продолжительность жизни женщин увеличилась почти на 5 лет, а мужчин - более чем на 7 лет.