Новости

Сильные морозы придут в Москву в выходные 08:25
Россия, Иран и Турция начали в Астане переговоры по Сирии 08:24
Кабмин предложил повысить штрафы за самовольное подключение к электросетям 08:07
Украина подтвердила возможность наличия своих компонентов в ракетах КНДР 08:06
В Хабаровском крае завели дело о ранении тигрицы 07:55
На Чукотке возобновила работу самая длинная ледовая переправа 07:43
Роспотребнадзор снял с реализации более 37 тонн рыбы и морепродуктов 07:39
В Якутске официально открыли перинатальный центр 07:19
Биатлонистка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой 07:15
Польша разместит у границы с Россией новую дивизию 07:00
Российские туристы побывали за границей в прошлом году 40 млн раз 06:50
"Чулочный душитель" казнен в штате Джорджия 06:39
Российские ученые взорвали лазером "угрожающий" Земле астероид 06:31
Власти Японии поддержат разработку летающих автомобилей 06:20
В Мексике поймали убийц сотрудников генпрокуратуры 05:57
В приморском зоопарке овчарка удочерила маленькую леопардессу 05:45
При обрушении моста в Майами погибли не менее четырех человек 05:42
Россия будет частично окупать затраты на МКС 05:27
Клишас рассказал о совершенствовании антикоррупционного законодательства 05:04
После гибели мигранта в Мадриде начались массовые беспорядки 04:56
Трамп решил сменить советника по национальной безопасности 04:38
Появилось видео из рассыпавшего золото в Якутске самолета 04:37
Убийство депутата в Бразилии вывело на улицы тысячи человек 04:25
Шеф Пентагона обвинил Иран в попытках повлиять на выборы в Ираке 04:06
Савченко попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
16.03.2018 08:07
Рубрика: Экономика

Кабмин предложил повысить штрафы за самовольное подключение к электросетям

Текст: Ольга Игнатова

Кабмин направил в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов)".

По данным правительства, правоприменительная практика выявила недостаточность предусмотренных сейчас административным кодексом мер воздействия. Например, в сфере электроэнергетики, по данным сетевых операторов, более 18% лиц, совершавших незаконное подключение к электросетям, делают это еще раз. Поэтому правительство предлагает установить более жесткие меры ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергоресурсов.

Фото: depositphotos.com
Автозаправщикам начали выписывать оборотные штрафы за паленый бензин
Фото: Александр Корольков/РГ
Гражданам разрешат платить за услуги ЖКХ поставщикам напрямую

"Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей", - говорится в проекте закона.

За "повторное в течение года" совершение данного вида правонарушений в кабмине предложили наказывать штрафами граждан в размере от 15 до 30 тысяч рублей, должностных лиц - от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от двух до трех лет. На юридических лиц могут быть наложены штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.

Главное сегодня

Экс-глава ГРУ: Разведка никогда не занималась "гнусными глупостями"
Биатлонистка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой
Появилось видео из рассыпавшего золото в Якутске самолета
Путин выступил с обращением по поводу выборов
При обрушении моста в Майами погибли не менее четырех человек