Какие студенты смогут получать стипендию правительства

Минобрнауки определило, сколько студентов и в каких вузах в следующем году смогут получать стипендию правительства в размере 5 тысяч рублей в месяц. Речь идет о приоритетных направлениях модернизации и технологического развития экономики. В списке, утвержденном министерством, 126 государственных вузов. 321 студент этих госвузов сможет претендовать на правительственную стипендию. Больше всего таких вузов в Москве - 20 и Санкт-Петербурге - 13.

Кроме того, в списке есть региональные университеты и один частный вуз (самарский медуниверситет "РЕАВИЗ"). Для них выделено 23 квоты. Три квоты выделено вузам, принадлежащим субъектам, для аспирантов, они смогут получать стипендию 10 тысяч рублей.

Президентскую стипендию смогут получать 210 студентов.