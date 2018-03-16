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16.03.2018 13:10
Рубрика: Общество

Какие студенты смогут получать стипендию правительства

Текст: Ирина Ивойлова

Минобрнауки определило, сколько студентов и в каких вузах в следующем году смогут получать стипендию правительства в размере 5 тысяч рублей в месяц. Речь идет о приоритетных направлениях модернизации и технологического развития экономики. В списке, утвержденном министерством, 126 государственных вузов. 321 студент этих госвузов сможет претендовать на правительственную стипендию. Больше всего таких вузов в Москве - 20 и Санкт-Петербурге - 13.

Расширен список конкурсов, позволяющих получать стипендию и гранты

Кроме того, в списке есть региональные университеты и один частный вуз (самарский медуниверситет "РЕАВИЗ"). Для них выделено 23 квоты. Три квоты выделено вузам, принадлежащим субъектам, для аспирантов, они смогут получать стипендию 10 тысяч рублей.

Президентскую стипендию смогут получать 210 студентов.

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