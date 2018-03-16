Клишас рассказал о совершенствовании антикоррупционного законодательства

РФ постоянно совершенствует законодательство в области противодействия коррупции. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Клишас, возглавляющий делегацию верхней палаты российского парламента на проходящей в Гаване Международной конференции по уголовному праву.

"Наше законодательство в сфере борьбы с коррупцией в последние годы далеко продвинулось. Тем не менее, мы постоянно его совершенствуем", - сообщил ТАСС российский сенатор.

Он, однако, признал, что "у нас пока остаются проблемы как в праве, так и в правоприменении". "И заместитель генпрокурора (Николай Винниченко), и я говорили на конференции как о положительных, так и об отрицательных моментах", - отметил Клишас.

В форуме на Кубе принимают участие более ста делегатов из 26 стран.