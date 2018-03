Лавров о словах главы Минобороны Британии: Может, образования не хватает

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Москва перестала обращать внимание" на высказывания, подобные тем, что сделал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Накануне министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом грубо высказался о возможности принятия Россией этих ответных мер.

"России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up'), - заявил он.

Лавров также отметил, что, по его мнению, Уильямсону своими заявлениями хочется войти в историю. Об этом сообщает ТАСС.

"Наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями, - предположил российский министр. - У Терезы Мэй "highly likely" (перевод с англ. "с большой долей вероятности" - прим. ред.) - главный аргумент в отношении вины России, а у него, значит, "Russia should go away and shut up" (перевод с англ. "России нужно отойти в сторону и заткнуться" - прим.Ред). Может, образования не хватает, я не знаю".

Премьер-министр Соединенного Королевства Терезы Мэй сообщила о высылке 23 российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства Скрипаля, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.