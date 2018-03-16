Лавров: Угрозы нанесения ударов по Сирии неприемлемы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая после встречи глав МИД стран-гарантов Астанинского процесса (РФ, Турция, Иран), состоявшейся в казахской столице 16 марта, заявил о неприемлемости угроз нанесения ударов по Сирии, прозвучавших ранее со стороны США.

Прозвучавшие недавно угрозы нанесения односторонних военных ударов Соединенными Штатами по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что "об этом со всей четкостью было заявлено американским представителям по дипломатическим и по военным каналам".

На нынешней встрече в Астане также было принято совместное заявление министров трех стран из 20 пунктов. В нем они выразили приверженность политическому урегулированию, подчеркнули необходимость скорейшего разрешения тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в районах, где продолжается конфликт, призвали различные стороны сирийского конфликта и международное сообщество поддержать работу Конституционного комитета, который был создан на Конгрессе по сирийскому урегулированию в Сочи в январе.