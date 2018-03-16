Лавров: Желающие раздела Сирии страны не довольны переговорами в Астане

Страны, заинтересованные в разделе Сирии на мелкие княжества, не довольны переговорами в Астане. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на министерской встрече стран - гарантов режима прекращения боевых действий в САР (Россия, Иран, Турция).

"Прогресс, достигнутый в Астане и основанный на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, не у всех вызывает удовлетворение" - цитирует Лаврова ТАСС. Недовольство переговорами, по словам российского дипломата, исходит от тех, чьей целью является раздел Сирии на подконтрольные внешним политическим игрокам территории.

По словам министра иностранных дел РФ, созданный год назад Россией, Ираном и Турцией астанинский формат "доказал свою востребованность, стал синонимом продвижения по пути нормализации обстановки в Сирии". "На деле работают зоны деэскалации, выработаны принципы гуманитарного разминирования, сформирована рабочая группа по освобождению задержанных и заложников, которая провела вчера здесь очень продуктивное заседание, - отметил Лавров. - Я убежден, что мы на правильной стороне истории, мы совершенно точно на правильной стороне международного права".

Глава МИД РФ подтвердил свою уверенность в том, что формат переговоров в Астане продолжит способствовать мирному урегулированию конфликта в Сирии.