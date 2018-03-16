Лихачев: Россия может обратиться в ЕСПЧ из-за намерения Киева помешать выборам

Россия может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или международный суд ООН, если Киев будет препятствовать россиянам голосовать 18 марта в посольстве и консульствах на территории Украины. Об этом заявил в пятницу ТАСС член ЦИК России Василий Лихачев.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ссообщил в Facebook, что украинские власти решили запретить проведение выборов президента России в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове из-за того, что Россия организует голосование в Крыму, который Киев считает своей территорией.

"Если такого рода факты будут, то я, как юрист-международник, хочу сказать, что у нас могут появиться серьезные основания для обращения для защиты наших граждан в Европейский суд по правам человека, а может быть, даже в международный суд ООН", - сказал Лихачёв.

"Это вопиющее нарушение международных обязательств, международного права и, собственно, нарушение прав наших граждан", - заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Жаль, что европейские гарантии в данном случае для Украины не имеют абсолютно никакого значения и что неуважение к международному праву стало не просто нормой, а, по сути дела, определяет все решения, принимаемые Украиной в последнее время", - добавил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Ранее российские власти заручились обещанием ОБСЕ помочь с обеспечением безопасности при проведении выборов президента РФ на Украине, напоминает РИА Новости. В этой стране организованы четыре избирательных участка. Всего же в день выборов 18 марта голосование пройдет на 400 участках в 145 странах мира.