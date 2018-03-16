Новости

Неверов: Решение Киева запретить голосовать гражданам России - это просто фашизм 20:37
Рубль подрос на восходящей динамике нефтяных цен 20:36
Посольство РФ: Провокация в отношении России ударит на репутации Лондона 20:29
Сергей Еременко отказался выступать за Финляндию ради сборной России 20:20
Джабаров: РФ может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в СБ ООН 20:07
В дома 11 тысяч жителей Дагестана вернули газ 19:50
Лихачев: Россия может обратиться в ЕСПЧ из-за намерения Киева помешать выборам 19:49
Будапешт заявил о "проявлении антивенгерских настроений" на Украине 19:41
Появились фото с места аварии группы "Пикник" 19:28
Российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта 19:21
Памятную доску Немцову установили в центре Москвы 19:14
Коммунальные службы Москвы обеспечат 18 марта комфортный проход к избирательным участкам 19:08
Россияне начали покупать туры в Египет 18:55
Режиссер третьего "Тора" снимет комедию о воображаемом Гитлере 18:53
Собянин: Власти Москвы не допустят провокаций в ходе выборов 18:47
Трое россиян пострадали в ДТП в Таиланде 18:35
В Краснодаре умер пострадавший при взрыве дома мужчина 18:23
Легендарная Мирей Матье рассказала о своей любви к России 18:22
В Сибири арестовали авиадебошира, задержавшего рейс в Таиланд 18:17
СК: Педагоги не причастны к насилию в уральском детском доме 18:15
У фильма "Приключения Электроника" появится ремейк с рейтингом 18+ 17:55
Из комикса про сложную жизнь "пятого битла" сделают телесериал 17:47
Путин призвал сделать санавиацию эффективной 17:46
На набережной в Москве провалился грунт 17:43
Здесь почти все: вышел дикий и тотальный трейлер новых "Мстителей" 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
16.03.2018 19:49
Рубрика: Власть

Лихачев: Россия может обратиться в ЕСПЧ из-за намерения Киева помешать выборам

Текст: Галина Мисливская

Россия может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или международный суд ООН, если Киев будет препятствовать россиянам голосовать 18 марта в посольстве и консульствах на территории Украины. Об этом заявил в пятницу ТАСС член ЦИК России Василий Лихачев.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ссообщил в Facebook, что украинские власти решили запретить проведение выборов президента России в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове из-за того, что Россия организует голосование в Крыму, который Киев считает своей территорией.

Собянин: Власти Москвы не допустят провокаций в ходе выборов

"Если такого рода факты будут, то я, как юрист-международник, хочу сказать, что у нас могут появиться серьезные основания для обращения для защиты наших граждан в Европейский суд по правам человека, а может быть, даже в международный суд ООН", - сказал Лихачёв.

"Это вопиющее нарушение международных обязательств, международного права и, собственно, нарушение прав наших граждан", - заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Жаль, что европейские гарантии в данном случае для Украины не имеют абсолютно никакого значения и что неуважение к международному праву стало не просто нормой, а, по сути дела, определяет все решения, принимаемые Украиной в последнее время", - добавил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Ранее российские власти заручились обещанием ОБСЕ помочь с обеспечением безопасности при проведении выборов президента РФ на Украине, напоминает РИА Новости. В этой стране организованы четыре избирательных участка. Всего же в день выборов 18 марта голосование пройдет на 400 участках в 145 странах мира.

Главное сегодня

Российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта
Среди пострадавших на курорте Гудаури есть граждане России
Рубль подрос на восходящей динамике нефтяных цен
В Крыму обвинили Украину в желании спрятать грязную политику
Песков ответил на вопрос об отношениях России и США