Страны-посредники подтвердили исполнение Ираном обязательств по СВПД

Представители шести стран-посредников по урегулированию иранской ядерной программы подтвердили неукоснительное выполнение Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщается в комментарии МИД России по результатам состоявшегося заседания Совместной комиссии стран "шестерки" и Ирана в Вене.

"Все участники приветствовали неукоснительное соблюдение Ираном обязательств в рамках всеобъемлющих договоренностей, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ. Это прямое подтверждение того, что СВПД справляется со своими задачами в том, что касается обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы", - отмечается в комментарии.

В сообщении МИД также подчеркивается, что несоблюдение принципов СВПД негативным образом скажется на режиме нераспространения ядерного оружия, в связи с чем договоренности необходимы к исполнению "в интересах поддержания международного мира и безопасности".

Напомним, что Совместная комиссия является единственным механизмом, в полномочия которого входит отслеживание хода выполнения СВПД, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.