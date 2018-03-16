МИД РФ: Отказ Киева в допуске россиян на избирательные участки противоречит международным нормам

Решение Киева отказать гражданам России в допуске в российские дипмиссии на территории Украины не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Об этом сообщается в официальном заявлении МИД РФ.

"Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в Посольство и генеральные консульства России в день выборов Президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения, - говорится в заявлении. - Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года".

"Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине", - заявили в МИД РФ.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства особо подчеркивается, что подобные меры в отношении украинских граждан Москвой никогда не предпринимались.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", - говорится в сообщении.

Как отмечается в комментарии МИД, Москва ожидает оценку действиям Киева от таких международных организаций, как ООН и ОБСЕ.