Минобороны назвало фейком заявление об "авиаударах по Восточной Гуте"

Информация зарубежных СМИ о якобы авиаударах по Восточной Гуте - очередной фейк, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее с таким сообщением выступили анонимные "активисты".

"Сообщение британской "Обсерватории по правам человека в Сирии" со ссылкой на анонимных "активистов" из населенного пункта Кафер Батна о якобы авиаударах российской авиации по Восточной Гуте - очередной фейк, - говорится в заявлении российского военного, размещенном на сайте Минобороны. - Российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла".

Напомним, что в районе Восточной Гуты вторую неделю регулярно открывается гуманитарный коридор, по которому мирные жители могут уйти из блокированной боевиками территории.