Минобороны РФ начало трансляцию работы гуманитарных коридоров в Сирии

На официальном сайте Минобороны России организована прямая трансляция с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в городе Алеппо.

Трансляция ведется с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также с камер беспилотников в районе пункта пропуска "Хаммурия" и на маршруте гумкоридора "Тель-Султан - Абу-Эд-Духур" в Алеппо.

15 марта стало переломным в жизни пригородного района сирийской столицы Восточной Гуты. Оттуда в массовом порядке наконец стали выходить мирные сирийцы по организованному российскими военными гуманитарному коридору. Как отметили в Минобороны РФ, в четверг гуманитарный коридор каждый час покидали Восточную Гуту примерно по 800 человек.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет продолжать бороться с террористами в Сирии, наша страна поможет добить их в Восточной Гуте.