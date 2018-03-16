Минобороны: Западные СМИ начали провокацию о химатаке в Сирии

В четверг утром некоторые ведущие западные СМИ выдали с утра "срочную новость" о якобы применении сирийскими войсками в населенном пункте Хаммурия (в районе Восточная Гута) химического оружия. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России. При этом иностранные журналисты приводили свидетельства о большом количестве пострадавших в ходе химатаки от удушья и других последствий.

"При этом Минобороны неоднократно сообщало о подготовке подконтрольными США и Великобритании группировками боевиков в Восточной Гуте намеренных провокаций с применением химоружия для последующих обвинений Дамаска и союзников Сирии", - напомнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по стечению обстоятельств в тот же день, когда якобы была проведена химатака, начался выход мирных граждан из Хаммурии. Во время гуманитарной паузы в четверг из этого населенного пункта вышли более 11,5 тысяч сирийцев. При этом работавшие в Хаммурии представители российских, западных и арабских СМИ спрашивали у всех выходящих граждан о том, была ли у них утром химическая атака.

"Не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал. И в итоге не вышло ни одного сюжета о "химической атаке" на западных каналах", - отметил генерал Конашенков.

Однако маховик провокации уже набрал обороты, указал представитель Минобороны. Поэтому днем на сайте Совета ЕС было опубликовано заявление о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения. Но что любопытно - датировано оно было не 15, а 19 марта - днем, когда в Брюсселе только состоится встреча министров иностранных дел сообщества. Этим документом Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима. Якобы за их роль в создании химоружия и его использовании против мирного населения.

Разобравшись, данное сообщение сотрудники пресс-службы Совета ЕС сняли, отмечают российские военные. "Только теперь непонятно, проголосуют ли министры иностранных дел ЕС в ходе встречи 19 марта, ведь никакого применения химоружия в Восточной Гуте не было и нет", - указал Игорь Конашенков.