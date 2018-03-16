Минобрнауки прокомментировало инициативу об отмене ЕГЭ

Минобрнауки не откажется от проведения Единого государственного экзамена. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, система ЕГЭ помогает школьникам со всей страны поступать в вузы на равных условиях. И отступать от этой системы министерство не планирует.

Именно так ведомство отреагировало на инициативу депутатов Госдумы, предложивших отменить единый госэкзамен.

- Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся, - рассказали "РГ" в пресс-службе минобрнауки. - Согласно всероссийскому опросу ВЦИОМ, проведенному в феврале-марте 2018 года, более 60 процентов россиян считают, что нынешняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать разных нарушении. При этом число сторонников ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума за последние 10 лет. Данная система совершенствовалась последние годы. Мы не планируем отступать от нее, но продолжим следить за комфортным и объективным проведением экзаменов.

Напомним, досрочный период ЕГЭ в этом году стартует 21 марта. Для участия в нем зарегистрировалось более 40 тысяч человек. В основной период (стартует 28 мая), по предварительным данным, участие примут более 720 тысяч человек, из них 638 тысяч - выпускники текущего года.