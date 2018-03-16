Москва ждет оценки мировым сообществом шествия "Ваффен-СС" в Риге

МИД России призвал мировое сообщества дать свою оценку прошедшему сегодня в столице Латвии шествию легионеров "Ваффен-СС". Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

"В очередной раз с молчаливого потакания латвийских властей 16 марта с.г. в центре Риги чествовали тех, кто в рядах "добровольческого латышского легиона СС" совершал массовые преступления против человечности, был причастен к масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей, истреблению евреев", - указано в сообщении.

Российский МИД охарактеризовал шествие как "позорную для современной Европы сходку". В комментарии отмечается, что само мероприятие, а также кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус вызывают чувство брезгливости.

"Решительно осуждаем это постыдное сборище и рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций", - подытоживают в дипведомстве.