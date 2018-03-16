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16.03.2018 15:04
Рубрика: В мире

На Украине в 45 раз выросло количество полицейских обысков

Текст: Петр Лихоманов

С 2013 года на Украине в 45 раз увеличилось количество запросов на проведение обыска, поданных в суды следователями и прокурорами. Об этом сообщает украинская "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на официальную судебную статистику.

Так, если в 2012 году - время расцвета "диктатуры Януковича" в понимании современной украинской пропаганды - в суды поступило только 2645 ходатайств на осуществление обысков, то уже в 2017 году их было 118 884.

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Также в 25 раз увеличилось количество ходатайств на получение временного доступа к личным вещам и документам фигурантов уголовных производств: с 10152 в 2012 году до 257 744 в прошлом.

"Примерно 85% таких ходатайств удовлетворяется судами. Очевидно, можно констатировать, что мы на верном пути построения полицейского государства", - фиксируют печальные украинские реалии авторы издания. При этом они отмечают, что многократное увеличение разрешений на указанные процессуальные действия никоим образом не отразились на показателе раскрываемости преступлений.

С печальными выводами, сделанными "Судебно-юридической газетой", и фактом построения на Украине репрессивного государства, сложно не согласиться. Так, на минувшей неделе Служба безопасности Украины сообщила как о достижении про 25 обысков в разных регионах страны "у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций". Почти во всех случаях обыски проходили у оппозиционных журналистов.

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