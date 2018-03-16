На YouTube будут бороться с "теориями заговора"

Скандальные видео на YouTube дополнят информацией из "Википедии". Об этом заявила руководитель видеосервиса Сьюзан Войжитски.

По ее словам, это будет сделано для того, чтобы решить проблему с распространением дезинформации на платформе.

New from @YouTube - CEO Susan Wojciki announces a feature to fight conspiracy theories w/ related links to news, Wikipedia #sxsw pic.twitter.com/sLtjdQNqbu — Maureen Fitzgerald (@movandy) 13 марта 2018 г.

Как уточняет The Guardian, новая функция заработает в ближайшие месяцы. Первыми информацией из "Википедии" дополнят конспирологические видеоролики, например, видео, в котором говорится о том, что приземление NASA на Луну было мистификацией.

С критикой на YouTube столкнулась после массовых расстрелов, которые произошли в США. Видеохостинг упрекнули за то, что создатели смогли сдержать вал дезинформации, а также еще и получили за нее прибыль от рекламы.

Например, в прошлом месяце хитом стал видеоролик, где утверждалось, что оставшиеся в живых во время расстрела школьников в Паркленде были нанятыми актерыми. Это вынудило одного из участников трагического происшествия, Дэвида Хогга, дать опровергающее интервью CNN.

Пока неясно, как на YouTube будут комментировать конспирологические ролики, связанные с новостями, где "Википедия" вряд ли поможет. Но представители видеохостинга прокомментировали, что "народная энциклопедия" будет лишь одним из сторонних источников, представленных на платформе.