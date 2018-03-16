Названы самые надежные и ненадежные компьютеры

16.03.2018, 16:26 Текст: Виктория Чернышева

Компания Rescuecom, специалисты которой занимаются ремонтом и обслуживанием ПК и ноутбуков, опубликовала рейтинг надежности устройств разных производителей.

На первое место эксперты поставили компьютеры Apple: "яблочные" устройства получили 665 баллов и класс надежности A+. На втором месте, со значительным отставанием (270 баллов) - компьютеры Samsung.

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При этом, процент устройств Apple, которые пришлось ремонтировать, оказался чуть выше, чем у Samsung (3,11 против 2,29), однако в совокупности "яблочные" компьютеры победили с большим отрывом.

Также в тройку лидеров попали устройства IBM/Lenovo (118 баллов). По мнению главы Rescuecom Дэвида Милмана, именно эта компания представляет на рынке наилучшее сочетание качества и цены. Например, недавно выпущенный ThinkPad 13, который можно купить за 500 долларов. Это, по мнению экспертов компании, лучший бюджетный ноутбук благодаря превосходной вычислительной мощности, скорости, долговечности, продолжительному сроку службы батареи и удобной клавиатуре.

На четвертом и пятом месте в рейтинге разместились компьютеры Microsoft и Dell. В тройку аутсайдеров попали Acer, HP и Asus, которые ремонтировались чаще всего. У Dell, например, специалисты отметили неприятную особенность: даже идентичные модели компьютеров могут содержать разные компоненты, что отрицательно влияет на надежность.

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