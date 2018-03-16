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16.03.2018 20:37
Рубрика: В мире

Неверов: Решение Киева запретить голосовать гражданам России - это просто фашизм

Текст: Юрий Политов

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов назвал проявлением фашизма намерение Киева запретить россиянам, проживающим или находящимся на территории Украины, голосовать на выборах президента России.

"Это не что иное, как дискриминация в отношении людей определенной национальности и гражданства, это просто фашизм", - заявил Сергей Неверов, которого цитирует ТАСС.

Фото: РИА Новости
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"Страшно, что это происходит в стране, с народом которой плечом к плечу сражались наши предки против нацистских захватчиков", - добавил он.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в пятницу заявил, что все российские граждане, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений на Украине для участия в выборах президента России.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах... Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом ", - написал Аваков в Facebook.

Решение украинских властей "нарушает все нормы международного права", подчеркнул Сергей Неверов. "Из этого можно сделать вывод, что все, что происходит на Украине, никак не соотносится с тем, что декларируют власти этой страны, прикрываясь европейскими ценностями", - заключил вице-спикер Госдумы.

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