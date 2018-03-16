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Официально: 25-й фильм про Джеймса Бонда снимет режиссер "На игле"

Новость 16.03.2018, 13:03 | Текст: Олег Усков

Еще одной интригой меньше. Ранее стало известно, что актер Дэниэл Крэйг, пококетничав, все-таки выйдет на бис в роли непотопляемого агента 007 - чтобы после удалиться на покой с честью, в блеске славы. А в том, что она воссияет - сомнений нет, ведь режиссера юбилейной, 25-й ленте подобрали хоть куда - это "оскаровский" Дэнни Бойл, постановщик дилогии "На игле", "Миллионера из трущоб" и "Пляжа" с Ди Каприо.

Что Бойл лично подтвердил Metro, рассказав, что на текущий момент у него в работе два проекта, один из которых - новая глава "бондианы".

Фото: Виктор Погонцев/ РГ
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"Есть у нас одна идея. Сценарист Джон Ходж и я ее придумали, и теперь Джон пишет. Посмотрим, что из этого получится", - процитирован Бойл, которого издание поймало вечером среды на спецпоказе его сериала "Доверие" (Trust) в Нью-Йорке.

Дэнни Бойл и Джон Ходж - давние партнеры, создавшие, например, в сотрудничестве "Неглубокую могилу", "Транс", вышеназванные "На игле" и "Пляж".

Съемки, по словам режиссера, стартуют через пять-шесть недель и завершатся к концу года.

Перед этим стало известно, что уже назначена дата премьеры пока безымянного "Бонд"-фильма - 8 ноября 2019 года.

Джеймс Бонд - герой серии романов британского писателя Яна Флеминга о необычайных подвигах вымышленного суперагента MI6, службы внешней разведки

Первая экранизация - "Доктор Ноу" - вышла в 1962-м. Поставил картину Теренс Янг, Бонда в ней сыграл Шон Коннери. При этом автор первоисточника настаивал, чтобы Доктора сыграл его сводный кузен, Кристофер Ли. Актер тогда не прошел пробы, но потом все-таки отметился в "бондиане" - в 1974-м, в "Человеке с золотым пистолетом", где сыграл злодея Скарамангу.

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