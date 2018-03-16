Около 20 тысяч человек могут покинуть Восточную Гуту в пятницу

Представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин рассказал о том, что около 20 тысяч человек могут покинуть Восточную Гуту в течение пятницы.

"2,5 тысячи человек покинули населенные пункты Хамурия и Сакба за первый час работы гуманитарного коридора в пятницу. По предварительной оценке Центра по примирению враждующих сторон, район Восточная Гута сегодня могут покинуть порядка 20 тысяч человек", - цитирует Золотухина ТАСС.

Ранее сегодня Россия, Турция и Иран выступили за обеспечение безопасного гуманитарного доступа в затронутые конфликтом районы Сирии. Министры иностранных дел стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели 16 марта в Астане переговоры, в ходе которых подвели итоги году работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию.