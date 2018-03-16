Опрос: Большинство украинцев не хочет в НАТО

Несмотря на декларируемое украинскими властями стремление сделать страну членом Североатлантического альянса, большинство граждан Украины не поддерживают эту идею. К такому выводу пришли социологи из Национального демократического института по международным вопросам (NDI, организация, созданная правительством США "для продвижения демократии в развивающихся странах").

Социологический опрос проводился во всех регионах Украины, кроме неконтролируемой Киевом части Донбасса. В опросе приняли участие более семи тысяч человек.

Результаты, полученные американцами, должны расстроить президента Порошенко, ранее уверенно заявлявшего, что на референдуме о вступлении в НАТО, который он периодически обещает провести, три четверти украинцев проголосуют за вступление в альянс. Как оказалось, в среднем по Украине только 40% взрослого населения поддерживают идею членства в этом военном блоке. Причем, относительное большинство сторонников сближения с НАТО - 59% - сформировалось только на западе страны, тогда как даже в Киеве и центральных областях лишь 43% граждан стремятся в альянс. И совсем не поддерживают сотрудничество с НАТО на востоке и юге Украины: 12% в контролируемых украинскими силовиками районах Донецкой и Луганской области, 22% в Сумской и Харьковской областях, и 24% в Одесской, Николаевской и Херсонской.

Есть в опубликованных NDI данных и еще одна неприятная для официального Киева констатация. Оказывается, украинцев, жалеющих о распаде СССР, больше, чем тех, кто считает это историческое событие позитивным: 36% против 31%. И здесь также наблюдается разделение мнений по региональному признаку. Если в западных регионах людей, скучающих за СССР., только 16%, то на юге и востоке - около 50%.

Заметим, что в опросе не участвовали регионы, где проживает около 10% процентов населения Украины, - народные республики Донбасса. С учетом их голосов, результаты опроса NDI были бы еще более показательными.