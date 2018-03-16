Опубликован рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира

Самым дорогим для проживания городом пятый раз подряд стал Сингапур, самым дешевым - столица Сирии Дамаск. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на доклад, представленный Economist Intelligence Unit.

Второе место рейтинга между собой поделили Париж и Цюрих. Тель-Авив стал единственным городом на Ближнем Востоке, которому удалось войти в десятку самых дорогих. В основном такие города находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе - Гонконг, Сеул, Женева, Копенгаген, Сидней.

Исследование Economist Intelligence Unit опиралось на 160 различных показателей и включило в себя 133 страны.