Памфилова: Досрочно на выборах президента в России проголосовали 0,14 процента избирателей

В рамках досрочного голосования на выборах президента в России проголосовали менее одного процента от общего количества граждан, обладающих активным избирательным правом. Об этом сообщила в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Проголосовало сейчас 153,5 тысячи, что составило 0,14 процента от общего числа избирателей", - сказала она.

По состоянию на 10:00 по московскому времени на зарубежных участках в 50 странах мира проголосовали 30 тысяч россиян. Всего досрочное голосование проводится в 86 странах из 145, в которых организованы участки для голосования на выборах президента России, рассказала Элла Памфилова.

По закону, если отдельные группы избирателей находятся далеко от помещения для голосования, а транспортное сообщение с участковыми избиркомами отсутствует или затруднено, то для них избирком региона вправе разрешить провести голосование досрочно. Досрочное голосование в России началось 25 февраля, за рубежом - 2 марта. Оно продлится до 17 марта включительно.