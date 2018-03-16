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16.03.2018 15:14
Рубрика: Власть

Памфилова: В ЦИК поступила 471 жалоба на применение административного ресурса

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком принял 471 обращение из 46 регионов, связанное с применением административного ресурса в ходе кампании по выборам президента России. Об этом рассказала в пятницу на заседании комиссии председатель Элла Памфилова.

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Всего по состоянию на 15 марта включительно поступило 17093 писем и 126558 звонков. "Из этого массива 96% носят информационно-справочный характер", - пояснила Памфилова и добавила, что 5548 устных и письменных обращений можно рассматривать "как возможные нарушения избирательного процесса". "Также в числе жалоб и звонков, поступивших в ЦИК России, были обращения, связанные с применением административного ресурса. 471 обращение поступило в ЦИК", - уточнила глава ЦИК.

"На данный момент мы 28 обращений направили в федеральные органы исполнительной власти, прежде всего в минобрнауки (то, что касается детей, школьников), 46 обращений - губернаторам, 53 - в органы внутренних дел, шесть обращений - в органы прокуратуры и одно - в Следственный комитет", - добавила она.

Почти в половине регионов страны жалоб на применение админресурса не было. "А вот остальным надо задуматься", - считает Памфилова. Особенно властям 9 регионов, из которых поступило по десять и более жалоб, среди них - Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Чувашия, Ставропольский край, Ленинградская область, Ростовская область, Кемеровская область.

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