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16.03.2018 14:12
Рубрика: Власть

Песков ответил на вопрос об отношениях России и США

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Россия заинтересована в добрых отношениях со странами, которые готовы отвечать взаимностью, подчеркнули в Кремле.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на вопрос журналиста, друг или враг США российский лидер Владимир Путин, сказала, что "это должна определить Россия".

Вашингтон расширил список санкций в отношении РФ

"Вы знаете, об этом говорил президент - в том числе он говорил об этом в своем недавнем Послании Федеральному Собранию - что Россия остается открытой для добрых взаимоотношений со всеми странами, которые привержены идее выстраивания добрых отношений, основанных на принципе взаимной выгоды, взаимного доверия", - объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на тот же вопрос.

"Россия заинтересована в выстраивании, поддерживании и дальнейшем развитии добрых отношений сотрудничества со всеми странами, которые готовы отвечать взаимностью", - заверил представитель Кремля.

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